Liguria. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria. Qualche nube in transito nella seconda parte di giornata, più diffusa dalla serata. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

L’anticiclone si porta a nord ovest, esponendo la nostra penisola a correnti secche settentrionali via via più fresche nel corso della settimana che inizia quindi con tempo stabile. Venti da nord, da moderati e deboli. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 12 e 23 gradi, nell’interno tra 2 e 20.

Domani, martedì 12 ottobre, nubi sparse al mattino, localmente compatte, quando non si esclude qualche localizzati rapido piovasco. Nel corso della giornata schiarite via via più ampie, sino a cielo generalmente poco nuvoloso nel pomeriggio.

Per la giornata di mercoledì 13 ottobre Limet prevede cielo in prevalenza sereno, in un contesto ventoso e fresco.