Liguria. Una perturbazione inserita in un flusso di correnti occidentali interesserà la nostra regione nelle prossime 36-48 ore con fenomeni essenzialmente concentrati a levante. Miglioramento deciso dal pomeriggio di venerdì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Secondo gli esperti del Centro Limet, giovedì 21 ottobre avremo sulla riviera di ponente fino al genovesato occidentale nuvolosità sparsa con occhiate di sole; non si esclude qualche pioggia sull’Imperiese in mattinata, ma in attenuazione prima di mezzogiorno. Dal genovesato orientale verso levante tempo instabile. Rovesci più persistenti nell’entroterra tra Val Fontanabuona, Sturla, Graveglia, Vara e Magra dove non si esclude qualche colpo di tuono nel pomeriggio. Più discontinui i rovesci lungo le coste sottostanti dove saranno possibili pause asciutte.

Venti ovunque tra sud e sud-ovest, moderati con locali rinforzi sui crinali, al largo e negli spazi aperti. Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo e sul levante. Temperature minime stazionarie, massime in calo a levante, stazionarie altrove: sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 18 e 23 gradi; all’interno minime tra 5 e 12 gradi, massime tra 14 e 17 gradi.