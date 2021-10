Savona. Si consolida il campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, prosegue la fase stabile e asciutta.

Per oggi, domenica 17 ottobre, avremo tempo in prevalenza sereno lato costa, addensamenti nuvolosi o isolati banchi di nebbia concentrati sul versante padano del l’Appennino centrale.

Residui refoli di tramontana sul Golfo di Genova, così come tra Capo Mele e Voltri. Fra est e nord-est sul settore orientale al largo; in giornata deboli brezze sull’arco ligure. Mari inizialmente mossi la maggior parte dei bacini, in calo a poco mossi nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento: sulla costa minime tra 9 e 16 gradi, massime tra 20 e 21 gradi; all’interno minime tra -2 e +8 gradi, massime tra 17 e 21 gradi.

Domani, lunedì 18 ottobre, avremo tempo in prevalenza sereno, salvo qualche velatura di passaggio. Possibili banchi di nebbia al primo mattino sul versante padano appenninico e lungo le vallate interne spezzine.

Venti deboli, a regime di brezza. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature pressoché stazionarie.

Infine, martedì 19 ottobre, avremo condizioni stazionarie, salvo qualche velatura più spessa in transito sulla regione e cumuli sparsi sui rilievi del levante. Solo a fine serata si potrà assistere ad un aumento della nuvolosità sul settore centrale costiero.