Liguria. Tempo stabile sulla Liguria, a garantirlo un debole campo anticiclonico. Da segnalare la presenza di una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 24 ottobre. Avvisi: venti forti da nord, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele. Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità bassa sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali; cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi lungo la fascia costiera con occasionali sconfinamenti di nubi basse da nord a sud tra Savona e Genova (gaigo). Nel corso del pomeriggio residua nuvolosità bassa sui versanti padani più occidentali, velature in aumento sul resto della regione. Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali ovunque, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele. Mari: stirato sotto-costa. In mattinata potrà risultare agitato al largo dell’Imperiese, poi molto mosso; generalmente mosso altrove. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. Costa: min +11/18°C, max +18/23°C. Interno: min +1/10°C, max +10/16°C.

Lunedì 25 ottobre. Avvisi: ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Cielo e Fenomeni: al mattino stratificazioni medio-alte su gran parte della regione, ampie aperture solo sull’estremo ponente. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi sul centro-ponente, mentre persisterà della nuvolosità a levante. Venti: sostenuti dai quadranti settentrionali. Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo. Temperature: pressoché stazionarie.

Martedì 26 ottobre. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento più compatto verso sera. Temperature stazionarie o in lieve calo. Ventilazione da debole a moderata da nord, mare poco mosso.