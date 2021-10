Liguria. Alta pressione in graduale rinforzo sul Mediterraneo occidentale determina condizioni maggiormente stabili anche sulla nostra regione. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, nuvoloso sui versanti padani dell’appennino di centro-ponente. Nel corso del pomeriggio si annuvola sul Levante, dove nelle valli più interne non escludiamo qualche occasionale piovasco. Sul centro-ponente della regione, invece, maggiori schiarite.

Venti: forti di Tramontana già dal mattino su gran parte della regione, meno ventoso su Imperiese. Mari: molto mosso per onda da sud-ovest; moto ondoso in calo dal pomeriggio. Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime; costa: min +13/17°C, max +19/23°C; interno: min +9/14°C, max +15/19°C

GIOVEDì 7 OTTOBRE. Regione divisa in due: sul settore centro-occidentale cielo sereno o poco nuvoloso, mentre a levante cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Venti: forti da nord su gran parte della regione, meno ventoso su Imperiese. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: stazionarie.

VENERDì 8 OTTOBRE. Soleggiato su tutta la regione a parte residue nubi a levante senza conseguenze, temperature in aumento.