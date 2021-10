Liguria. Persistono condizioni stabili sulla nostra regione, grazie all’alta pressione presente ora alle nostre latitudini. Ma attenzione a Venti di tramontana tesi, a tratti forti, tra savonese e genovese. Di seguito, le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo in gran parte sereno su tutta la regione, fatta eccezione per qualche velatura presente a levante, in particolar modo nel primo mattino e in tarda serata.

Mari: stirato sotto costa sui bacini del centro-levante, mentre a ponente mosso o molto mosso al largo. Temperature: stazionarie, costa: min +9/14°C, max +18/21°C; interno: min -1/6°C, max +15/18°C

GIOVEDì 28 OTTOBRE: Sempre tesi e forti i Venti di tramontana tra savonese e genovese e ventilazione che rimane sostenuta dai quadranti settentrionali. Cielo con velature in aumento su gran parte della regione, ma sempre in un contesto stabile. Mari: da mosso a molto mosso al largo. Temperature: stazionarie.

VENERDì 29 OTTOBRE: situazione invariata, con tempo stabile e asciutto e Cielo con velature in transito. Persistono ancora Venti di tramontana che rimane tesi/forti tra savonese e genovese.