Mercato Albenga, la proposta di Tomatis (FdI): “Sat allestisca isole ecologiche provvisorie per conferire i rifiuti”

Albenga. Ad Albenga il mercato da qualche mese è approdato in via Carloforte. Un trasferimento fortemente voluto dagli ambulanti tanto che le loro istanze sono state accolte favorevolmente dall’amministrazione comunale.

“Tutti soddisfatti, ma ogni mercoledì, quando la strada viene sgomberata dalle bancarelle, si assiste ad uno spettacolo inqualificabile. Una volta smontate ecco che via Carloforte, liberata dal mercato diventa un’enorme discarica a cielo aperto: la strada viene lasciata in uno stato pietoso con cartoni, plastica e rifiuti anche se gli ambulanti avrebbero il compito di sistemare i rifiuti proprio per evitare che prima e dopo il passaggio della spazzatrice, soprattutto in giornate ventose, l’immondizia cominci a volare da tutte le parti”. È il commento del consigliere di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis.

Tomatis non solo richiama gli ambulanti al rispetto delle regole, ma lancia anche una proposta: “La Sat allestisca ogni mercoledì, giornata di mercato, appositi cassoni dove i mercatari possono conferire i loro rifiuti e tutelare il decoro. La spazzatura sparsa ovunque, infatti, offre una brutta immagine della città che è quello che nessuno vuole vedere”, conclude.