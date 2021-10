Mercatini, gare sportive, scienza, trekking: una dirompente domenica di eventi in provincia

Ogni anno il 24 ottobre si celebra la Giornata delle Nazioni Unite, ricorrenza della firma e dell’entrata in vigore del relativo Statuto nel 1945. Dopo oltre settant’anni noi “popolo” della “nazione” savonese celebriamo la nostra unità nella passione comune per la domenica, “Giornata” del riposo e del divertimento che onoriamo con gli innumerevoli e irrinunciabili eventi che ci elenca il nostro “statuto”, l’agenda di IVG.it.

A Varazze torna lo shopping a cielo aperto più amato in Liguria: quello del Mercato Riviera delle Palme. Un appuntamento atteso con una schiera di commercianti che coinvolgono i clienti offrendo sempre la garanzia di acquisti di alto livello in tutta sicurezza. Un vasto assortimento e tutte le novità delle collezioni autunnali nei diversi settori nei banchi ricchi di occasioni che vanno dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte moda per affrontare i primi freddi nelle nostre città.

Domenica si terrà l’ottava edizione della Gran Fondo di Alassio, gara cicloturistica amatoriale organizzata sotto l’egida del Gruppo Sportivo Alpi e il cui tracciato ricalcherà quello tradizionale delle passate edizioni con lo spettacolare arrivo al Santuario di Madonna della Guardia, sulla vetta più alta del crinale del monte Tirasso, a 586 metri sul livello del mare. Tra le grandi sorprese di questa edizione un ricco “pacco gara”. Saranno premiati i primi tre assoluti per percorso (uomini e donne), i primi tre di categoria dei percorsi lungo e corto e le prime tre società per chilometri percorsi.

A Finale Ligure torna invece la classicissima RunRivieraRun HalfMarathon, gara disegnata su un percorso unico che nel tempo l’ha fatta diventare uno degli appuntamenti più ambiti del calendario nazionale. Il percorso sarà quasi interamente pianeggiante con due sole minime asperità a Finale Ligure e Borgio Verezzi e che potrà essere affrontato singolarmente o a coppie ne “La Regina Half Marathon Relay”, con passaggio del testimone a Finalborgo dopo 8 km.

Giunge alla sesta edizione “Savona, i Giovani e la Scienza”, l’esposizione di esperimenti dei Giovani per la Scienza in concomitanza con il Festival della Scienza di Genova. I ragazzi e le ragazze spiegheranno al pubblico le loro attività, alcune ancora “work in progress”, coinvolgendo gli spettatori anche nel processo della loro costruzione. Sono tanti i nuovi lavori che i soci sono riusciti a portare a compimento nonostante le difficoltà che la pandemia da Covid-19 ha generato. I membri dell’associazione hanno completato infatti la maggior parte dei nuovi test.

Andora sarà ancora una volta sede della “Camminata fra gli Ulivi”. Il nuovo percorso di 4 km e difficoltà media partirà da Conna, a circa 300 metri di altitudine, nella cerchia collinare di nord ovest. Il borgo si raggiunge attraverso una strada che sale con tornanti da Andora Molino e attraversa uliveti, prati, boschi e campi. La camminata comincia percorrendo per un breve tratto la via provinciale e prosegue lungo una ripida mulattiera dal selciato in pietra, completamente circondati dal suggestivo paesaggio olivicolo, con i caratteristici terrazzamenti.