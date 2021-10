Mercatini, animazioni per famiglie, sport, spettacoli: una fenomenale domenica di eventi in provincia

“Domenica” inizia per “f”. No, non abbiamo sbagliato! Semplicemente noi amanti della prima ora del divertimento intendiamo dire che davanti alla parola che identifica anche l’ultima giornata di riposo di questo ottobre potremmo benissimo anteporre la lettera “f”. Anzi, ben tre! Certamente la “f” di fine, perché saranno appunto le 24 ore conclusive del mese. Ma soprattutto la “F” di “festa”, perché con tutti gli eventi che ci ritroviamo nell’agenda di IVG.it l’allegria è assicurata, e la “f” di fenomenale”, perché gli eventi in programma saranno uno più belli dell’altro.

La fine di ottobre è un momento particolare: l’estate è ormai alle spalle, l’aria è più frizzantina, quasi come in alta montagna, e le foglie cadono a terra ma ciò che non passa è la gran voglia di shopping! Soprattutto quello che potremo fare andando “a zonzo” tra le ricche bancarelle del Mercato Riviera delle Palme, che animeranno Carcare. Anno dopo anno la fiera è sempre più garanzia di acquisti ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di commercianti pronti ad accoglierci tutti con il sorriso.

Il Bee Fly Restaurant di Loano presenterà la “spaventosissima” “Halloween Dinner”. Allestito a tema per l’occasione, il locale proporrà una succulenta cena in maschera in cui potremo gustare i piatti del menù con il costume a noi più gradito, accompagnati da un emozionante dj set. Durante la serata saranno premiate le maschere più originali.

Domenica si correrà la prima edizione della Gran Fondo “Città di Pietra Ligure” Cycling Marathon, gara ciclistica organizzata dal gruppo sportivo Loabikers Gran Fondo e valida come prova del Campionato Nazionale ACSI. Sarà una bella occasione per tutti gli sportivi e una prestigiosa opportunità per la città, che per la prima volta è inserita nel circuito Trofeo Loabikers, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Il percorso coprirà un anello di circa 92 km e scalerà il dislivello dei quasi 1800 metri del passo del Melogno. Al termine avranno luogo le premiazioni delle edizioni 2020 e 2021 di questo importante circuito ligure.

Zuccarello si tingerà d’arancione con la Fiera della Zucca. L’antica località, annoverata tra i Borghi Più Belli d’Italia e inserita nel circuito di Perle di Riviera, sarà infatti in festa con gli stand dell’artigianato e i prodotti tipici locali dell’agricoltura, le sculture con le zucche ad opera dell’Istituto Alberghiero di Alassio e uno speciale menù dedicato. Nel corso della manifestazione ci saranno anche tante attrazioni per adulti e bambini, come le Ruote d’Epoca e il Circo Incerto, buona musica e in mostra la bottega de Il Merciaio Medievale. Luca Valentini presenterà il libro “Fantasmi – Oltre il confine della vita”.

Il Palazzetto dello Sport di Varazze ospita il settimo concorso nazionale “Varazze in Danza”, a cui sono invitate a partecipare tutte le scuole con i loro spettacoli. Al mattino ci saranno le lezioni dei maestri Maurizio Tamellini per il Classico, Jodi Goodman per il Moderno e Luciano Firi per il Contemporaneo. Al pomeriggio il concorso vero e proprio. Sarà ospite il gruppo Palcoscenico Danza, diretto da Giovanna Badano.

A Savona l’attore e regista Antonello Taurino porterà in scena “Sono bravo con la lingua”, scritto insieme a Carlo Turati. Niente è più umano del linguaggio: nasciamo con una disposizione naturale a parlare, così come il volo per gli uccelli. “In-fante”, “In-fans”, è colui che non parla. La lingua è ciò che usiamo per comunicare, scrivere e raccontare il mondo ma è anche una finestra sui nostri meccanismi cerebrali e un riflesso del mondo che ci circonda. “Sono bravo con la lingua” è un viaggio nella linguistica attraverso le curiosità più divertenti degli idiomi del mondo, un monologo nello stile di altri spettacoli di Taurino: argomenti serissimi trattati in maniera comicissima.

Croce Bianca e AIB Protezione Civile di Spotorno festeggeranno Halloween con le tradizionali caldarroste e un ricco programma di iniziative per divertire grandi e piccoli. Domenica sarà dato spazio ai travestimenti per celebrare la festa di origine anglosassone e diventata un immancabile momento goliardico anche nel nostro Paese. Con la musica in sottofondo si terrà la sfilata dei bambini per il costume più bello, il più spaventoso, il più buffo e il più originale.