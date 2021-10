Melgrati relatore al congresso mazionale dei Radicali sul tema giustizia

Alassio. Ci sarà anche il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, al congresso nazionale degli iscritti del Partito Radicale in programma a Roma presso l’Eurostar Roma Aeterna, da oggi e fino a domenica 31 ottobre, sul tema “Giustizia giusta. La lotta continua per lo stato di diritto”.

“Interverrò domani pomeriggio, sabato – spiega Melgrati stesso – subito dopo Annamaria Bernardini De Pace, noto avvocato e giornalista esperta di diritto di famiglia e della persona. Per me è un onore aver ricevuto l’invito a intervenire a livello nazionale, su un tema tanto importante come quello della Giustizia, e che tanto ha condizionato la mia vita istituzionale, come sindaco e amministratore della mia città: 34 processi, 34 assoluzioni, la sospensione, il circo mediatico”.

“Non ho fatto mistero di aver accusato il colpo dell’ultima vicenda, relativa alle spese pazze in Regione, l’ho sempre ritenuta infamante. Ricordo ancora il giorno dell’assoluzione con formula piena come uno dei più belli della mia vita”.