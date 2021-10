Medico non vaccinato e sospeso, solidarietà di un paziente: “Guarito dal Covid grazie a lui”

Celle Ligure. Scatta la gara di testimonianze di solidarietà in difesa di Giorgio Granone, il medico sospeso dall’Asl2 per non essersi vaccinato contro il Covid. C’è una lettera oltre ai messaggi sui social indirizzata direttamente ai vertici dell’Azienda Sanitaria. La firma un cellese e lo seguono numerosi pazienti curati dal dottore in questione.

“Se sono guarito dal Covid, lo devo a Granone” , questo in sintesi il messaggio di Riccardo Rebagliati che nella mail racconta della malattia, della paura di quei giorni e dell’aiuto ricevuto da questo medico.

“In questa lettera è mia volontà raccontarvi della mia terribile malattia contratta a marzo, e di come ne sono uscito, solo grazie al dottor Granone. Di seguito potrete avere alcune testimonianze che grazie ai social, mi sono state recapitate da persone che, a loro volta, sono state aiutate dal dottore, oppure semplici testimoni di solidarietà”.

Il cellese racconta dei sintomi che peggiorano e di essersi rivolto, dopo le indicazioni del medico di famiglia della madre, al suo, il dottor Granone che ha fornito “consigli utili e un protocollo di cura completamente diverso da quello ricevuto. In quattro giorni – prosegue – abbiamo iniziato ad avere lievi e progressive migliorie, la temperatura è scesa. In otto giorni stavamo decisamente meglio e la paura, il terrore, non risiedevano più dentro i nostri animi, potevamo sentirci non più soli. Si, perché se non fosse stato per qualche amico e qualche conoscente, che si è rivelato amico con la A maiuscola, non avremmo mai ottenuto né medicine né cibo per il nostro sostentamento, visto che viviamo in una zona collinare lontano dal centro e non si poteva mai uscire”.

“Credo che la mancanza della presenza attiva del medico, si sia fatta sentire, peggiorando le già fragili posizioni. Guarimmo, finalmente, vuoi per fortuna, vuoi per la cura e quindi vuoi per Granone.”, spiega in queste righe un momento difficile e poi va dritto al messaggio che, insieme ad altre persone, vuole che giunga all’Asl2 che ha sospeso il medico che, per non aver fatto il vaccino, non può avere incontri interpersonali con i propri pazienti.

“Il mio dottore, Giorgio Granone, oggi per una regola (per me assolutamente non condivisibile) viene escluso dal mondo medico, non potrà più aiutarmi, aiutare altre vite, altri pazienti. Non solo, non potrà aiutare persone che neppure ha mai conosciuto, ma che grazie ai social, fino a ieri, è riuscito ad aiutare in remoto dando consigli utilissimi. E’ ingiusto, è dannoso perdere una persona così, ed io lo voglio urlare, questo. Mi ha salvato e ha salvato mia mamma! Non possiamo perderlo!”.

Poi di seguito, nella lettera, un lungo elenco di nomi e le testimonianze di altri mutuati e conoscenti curati da Giorgio Granone.