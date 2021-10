Marco Russo sindaco, Europa Verde Savona: “Ripartire dall’ascolto dei cittadini”

“Come Europa Verde ci congratuliamo con Marco Russo e gli auguriamo buon lavoro, potrà contare sul nostro supporto soprattutto sulle tematiche ambientali, fulcro della nostra azione politica”. Queste le prima parola di Luca Amato, coordinatore Europa Verde Savona, sull’esito delle elezioni amministrative savonesi.

“Per quanto ci riguarda – spiega – queste elezioni sono anche l’inizio di un nuovo percorso politico, che vedrà una riorganizzazione del partito nei suoi componenti e nelle sue tematiche, con l’obbiettivo di ottenere una rilevanza affine a quella dei partiti Verdi del nord Europa sulla scia degli ottimi risultati che abbiamo ottenuto in altre realtà italiane come Milano”.

“Punteremo ad un ambientalismo basato sul pragmatismo e non ideologico, necessario per affrontare al meglio i problemi di Savona e della Liguria. In seguito alla mancata elezione dei nostri candidati consiglieri ripartiremo dall’ascolto dei cittadini e dalla proposizione di nuove proposte, sempre in collaborazione con la attuale giunta” conclude Amato.