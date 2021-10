Marco Russo domani sindaco con pieni poteri, la nuova giunta entro il 10 novembre

Savona. È solo questione di ore, poi Marco Russo diventerà sindaco di Savona a tutti gli effetti, quindi con pieni poteri. A proclamarlo sarà l’Ufficio elettorale centrale, organo del tribunale presieduto dalla magistrata Fiorenza Giorgi.

La proclamazione è prevista per domani, non si sa ancora a che ora, ma la cerimonia ufficiale è già stata fissata per le 16.30 in sala consiglio con sindaco e consiglieri. Il Comune sta vagliando le regole anti Covid per capire se potranno accedere alcune persone del pubblico, ma comunque il tutto si potrà seguire in streaming.

Entro altri 10 giorni dalla proclamazione sarà convocato il primo consiglio comunale, presieduto dal consigliere anziano. In questo caso si intende quello che ha ricevuto più voti tra quelli di lista e le preferenze personali: si tratta di Elisa Di Padova, al secondo posto Franco Lirosi. Il Consiglio dovrà anche procedere alla convalida degli eletti dopo le procedure burocratiche degli uffici comunali e come prima pratica ricevere il giuramento di Marco Russo.

Dopo il primo Consiglio il sindaco ha tempo dieci giorni per comunicare la nuova giunta, che si dovrebbe dunque conoscere presumibilmente entro il 10 novembre.