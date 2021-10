Marcia, a Grottammare buoni risultati per Mattia ed Elisa Braggio e per i giovani dell’Atletica Ceriale

Ceriale. La cittadina di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, è stata ancora una volta teatro della marcia di alto livello, con la 40ª edizione di una manifestazione dedicata a questa specialità, quest’anno valevole per assegnare i titoli italiani individuali e quale prova del campionato di società di marcia.

Le gare si sono svolte per tutta la mattinata e nel primo pomeriggio di domenica 24 ottobre, su un circuito di 2 chilometri da ripetere più volte.

L’Atletica Ceriale San Giorgio è stata protagonista con due marciatori cresciuti nel suo settore giovanile ed altri tre che sono tesserati per la società giallonera.

In evidenza Mattia Braggio, atleta del gruppo Città di Genova, che è giunto secondo in 1h32’28” nei 20 chilometri categoria Promesse vinti da Davide Finocchietti (Libertas Livorno) con 1h28’34”. La sorella Elisa Braggio è giunta quattordicesima nella gara di 15 chilometri Juniores con il tempo di 1h29’03”.

In gara per la società di Ceriale c’erano tre marciatori che sono stati convocati per la Liguria per il Trofeo delle Regioni. La cadetta Maya Rosso, campionessa regionale sui 3 km, ha realizzato il personale sui 4 km, chiudendo in 25’19”, al 43° posto. Nicolò Gallizia è arrivato 21° sui 6 km tra i Cadetti in 35’32”, mentre Francesca Burruto si è classificata 21ª in 11’54” nella 2 km categoria Ragazze.

Rispetto alla prima partecipazione, nel 2019, la Liguria ha raddoppiato il numero degli atleti attraverso un costante lavoro che viene svolto sul territorio dalle società. Continua così il progetto portato avanti dal responsabile del settore Emidio Orfanelli, teso a valorizzare questa specialità che tanto ha regalato ai colori azzurri nel corso del tempo.