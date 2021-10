Maltempo: situazione sotto controllo a Celle e Varazze

Celle Ligure/Varazze. Nessuna criticità di rilievo da segnalare, al momento, in queste ore di allerta rossa a Celle e Varazze.

Sorvegliato speciale il rio Santa Brigida a Celle, dove devono essere ultimati i lavori di ampliamento nella sua parte terminale per evitare esondazioni.

Il corso d’acqua è monitorato e sotto stretta osservazione da parte dei tecnici e al momento non ci sono problemi.

Anche il torrente Teiro, a Varazze, seppur ingrossato, non desta, per ora, preoccupazione. Mareggiata in corso sul litorale.

Attento monitoraggio da questa notte da parte delle amministrazioni comunali insieme a Protezione Civile, volontari e Polizia Locale.