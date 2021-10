Maltempo, riaperto il tratto della A26 rimasto chiuso per frana

Liguria. E’ stato riaperto oggi il tratto di carreggiata sulla autostrada A26 in direzione nord che interessato da un imponente fronte franoso caduto durante i giorni di allerta rossa.

Ieri il pool tecnico di Aspi ha fatto un sopralluogo sul posto con la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo che ha raccontato della situazione sui social: “Ringraziamo per aver lavorato con celerità e per la condivisione di informazioni su questo intervento in somma urgenza sul nostro martoriato territorio”, dice.

“Quest’opera di ampia bonifica e disgaggio con messa in sicurezza del versante della montagna, permette la riapertura della viabilità sottostante e contribuisce a lenire situazioni di congestione e coda che vanno poi a riversarsi sulla viabilità ordinaria, come avvenuto in maniera molto pesante ieri, a seguito della chiusura di Gnocchetto”, aggiunge Piccardo.

“Abbiamo chiesto ad Anas di prendere in considerazione il posticipo della chiusura quotidiana e auspichiamo vivamente vi sia un’apertura in tal senso almeno quando si generano fenomeni di paralisi sulla statale del Turchino”, conclude.

E da questa sera, lunedì 11 ottobre, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali e per alcuni interventi di manutenzione delle gallerie, in orario notturno, sono programmate le seguenti chiusure:

– sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+000) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova, nelle notti di lunedì 11 e di mercoledì 13 ottobre, con le seguenti modalità:

dalle 21:00 alle 6:00 sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole (km 45+000) e Masone (km 14+000);

dalle 22:00 alle 6:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Masone (km 14+000) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000).

– L’area di servizio “Turchino ovest” sarà chiusa nelle due notti di lunedì 11 e di mercoledì 13 ottobre, con orario 21:00-6:00 mentre l’area di servizio “Stura ovest” sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 23:30-4:00.

Nelle due notti si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

Di conseguenza, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

A chi, invece, è diretto verso Genova, si ricorda che la SP456 del Turchino (percorribile solo dai soli veicoli aventi massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate) è interrotta all’altezza della località Gnocchetto, tra Masone e Ovada, a causa di uno smottamento.

Pertanto, per raggiungere il capoluogo ligure, si dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova;

– sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 30+000), verso Alessandria/Gravellona Toce, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 ottobre e dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 ottobre.

-L’area di servizio “Turchino est” sarà chiusa nelle due notti di martedì 12 e di giovedì 14 ottobre, con orario 21:00-6:00 mentre l’area di servizio “Stura est” sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 23:30-4:00.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

In alternativa, i veicoli leggeri provenienti da Genova e diretti verso Masone, per effetto della concomitante chiusura nelle due notti, sulla A10, del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’ verso Savona, dovranno uscire alla stazione di Genova Aeroporto, percorrere la SS1 Aurelia e la SP456 del Turchino, fino a raggiungere Masone.

Per tutti i veicoli non diretti a Masone, si ricorda che la SP456 del Turchino (percorribile solo dai soli veicoli aventi massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate) è interrotta all’altezza della località Gnocchetto, tra Masone e Ovada, a causa di uno smottamento. Pertanto, l’itinerario alternativo al tratto chiuso è costituito dalla A7 Serravalle-Genova e dalla Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui raggiungere la A26 e proseguire in direzione di Alessandria/Gravellona Toce.