Maltempo, i consiglieri di Cambiamo: “Da Pastorino e Ravera bieco sciacallaggio”

Liguria. “Un insieme di corbellerie così nutrito, all’interno di un comunicato stampa non si vedeva da tempo, ma francamente, al di là della libertà di espressione (anche di idee che a volte rasentano il ridicolo) questa volta non ci sentiamo di lasciar passare in cavalleria le affermazioni del duo Gianni Pastorino-Marco Ravera di Linea Condivisa (ovviamente continuiamo a chiederci da chi, e prima o poi lo scopriremo…) e Sinistra per Savona”. Lo dichiara compatto il gruppo ligure di Cambiamo in consiglio regionale.

“Attaccare il presidente di una regione colpita per l’ennesima volta da una calamità naturale è qualcosa di assolutamente bieco e incredibile, se non fosse che la solita pioggia fitta di parole insensate viene da quella parte politica che ormai da anni deve speculare sui fatti di cronaca, le emergenze e la pandemia per mettere insieme un po’ di visibilità”, aggiungono gli arancioni.

“Lo sconclusionato attacco dei nostri ‘don Chisciotte’, inoltre, mette insieme le pere con le mele, come di solito accade a chi ha poca dimestichezza con la realtà ed è costretto a fare di tutta un’erba un fascio per far sembrare credibili le proprie parole – proseguono ancora i consiglieri – Nella disamina, che altro non è che un mero spot commerciale del quale avremmo fatto volentieri a meno, l’eroico duo butta tutto lì: i danni per il maltempo, l’angiografo del San Paolo e la viabilità locale. In maniera del tutto casuale (della serie: ‘che ti frega? tanto fa volume’), solo per fare un po’ di caciara a fini propagandistici e ovviamente anche elettorali”.

“Posto che speculare su una tragedia come l’autentico nubifragio che si è abbattuto su Santuario è un comportamento da sciacalli, ma questo non ci stupisce, rimaniamo abbastanza perplessi (…) dal fatto che i due condannino con toni aspri il repentino sopralluogo effettuato dal presidente Giovanni Toti che, fino a prova contraria, rimane il governatore della Regione Liguria e, se loro non lo sanno glielo diciamo noi, ha tutto il diritto e il dovere di essere presente in un frangente delicato come questo – concludono i consiglieri regionali di Cambiamo – Infine rigettiamo con forza la frase pronunciata dai due indefinibili e che loro, con estrema nonchalance, attribuiscono al presidente Toti: ‘Attenzione cari savonesi, se la giunta di Savona non sarà omologa, coerente politicamente a quella regionale, Savona sarà lasciata sola’. Una frase insostenibile, deprecabile e vergognosa: nessuno di noi ha mai svolto la sua attività di amministratore pubblico ricattando il cittadino in cambio di un consenso nelle urne. Forse loro non lo sanno, ma funziona esattamente al contrario, siamo dove siamo, perché il consenso dei cittadini lo abbiamo ottenuto con i fatti concreti e non con il ricatto; ma siamo coscienti del fatto che solitamente chi pensa male è perché è il primo ad agire male. I cittadini liguri, coscienziosamente, hanno già deciso un anno fa da che parte stare e, a quanto ci risulta, non è quella di Pastorino e Ravera”.