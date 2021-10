Maltempo, Giampedrone: “E’ il Pd a essere vergognoso, ignorando quel che si sta facendo”

Liguria. “Vergognoso è il Pd che invece di lavorare insieme a noi e al territorio per il bene della Liguria preferisce fare polemica sul nulla, ignorando che Regione Liguria si è attivata immediatamente dopo il maltempo che si è abbattuto sul territorio e in particolare su Rossiglione, Campoligure e sul savonese”. Risponde così l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone al Pd, nel giorno in cui insieme ai tecnici regionali ha effettuato un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dal maltempo.

“Questa polemica è postuma rispetto al fatto che oggi io e i tecnici della Protezione civile regionale eravamo a fare il nostro mestiere, dando risposte al territorio. Evidentemente al partito democratico è sfuggito che ieri il presidente Toti si è recato a Pontinvrea e nella frazione di Santuario di Savona, tra le più colpite e oggi io ho effettuato un sopralluogo a Rossiglione e a Campoligure, durante il quale il sindaco di Rossiglione ha riconosciuto la collaborazione che abbiamo dato e l’impegno della regione. Un impegno che in questi anni c’è sempre stato. Oggi noi stiamo parlando di un’emergenza uscita anche sul Washington Post su cui Greta Thunberg ha fatto una dichiarazione perché 1000 millimetri di pioggia in sei ore come quelli che sono caduti nella zona di Rossiglione sono pericolosissimi, ma fortunatamente non hanno provocato vittime. Il pd probabilmente è rimasto indietro quando, durante le precedenti alluvioni, i sindaci e i rappresentanti della sinistra si dedicavano ad altre attività più o meno amene”.

“Mentre il Pd scrive e fa polemica – aggiunge Giampedrone – la Protezione civile ha incontrato, insieme al sottoscritto, i sindaci e sta in queste ore stilando la relazione per la richiesta dello stato di emergenza. Proprio ieri quanto Toti era sul territorio in mezzo al fango con gli amministratori, per verificare i danni subiti, il consigliere Gianni Pastorino lo ha attaccato gratuitamente e nessuno però dell’opposizione si è indignato. Gli esponenti del Pd invece di aiutare la Liguria a superare questo difficile momento, ancora una volta preferiscono sproloquiare dai loro comodi uffici”.