Maltempo, Coldiretti: “Attivare lo stato di calamità per le imprese colpite”

Liguria. “I nostri uffici, diffusi in modo capillare su tutto il territorio sono a disposizione delle imprese che hanno subito i danni dovuti al maltempo di questi giorni per effettuare le domande di risarcimento in quanto è urgente attivare lo stato di calamità. Nel frattempo, i nostri tecnici sono al lavoro per la conta dei danni e per prestare aiuto alle aziende colpite”. Lo hanno spiegato il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa.

“Ottobre – sottolineano – è iniziato all’insegna del maltempo che ha colpito, soprattutto, l’entroterra genovese e fortemente la provincia di Savona con pioggia, fiumi e torrenti esondati, strade allagate, frane, mareggiate, mettendo in difficoltà diverse aziende agricole con campi allagati, danni alle infrastrutture, stalle e castagneti sott’acqua”.

“Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici che si verificano sempre più spesso con eventi estremi, slittamento delle stagioni e alternanza tra siccità e gelate. Purtroppo ormai, ogni volta che piove, si deve fare i conti con un terreno reso più fragile negli anni a causa dell’abbandono delle aree interne e dei mutamenti stagionali. Questa tendenza alla tropicalizzazione e al moltiplicarsi di eventi estremi ha fatto registrare in Italia negli ultimi dieci anni oltre 14 miliardi di euro, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti”.