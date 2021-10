Liguria. Venerdì 8 ottobre Anci Liguria sarà in visita ai territori liguri colpiti dall’ondata di maltempo, tra cui Pontinvrea e Savona.

“Serve un aiuto ai Comuni per gli ingenti danni subiti, da soli non possono far fronte alla drammatica situazione” afferma Anci Liguria.

“Faremo tutto il possibile per supportare i Comuni che hanno registrato ingenti danni sui territori, soprattutto ai tavoli relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” sottolinea il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai da Grenoble, dove partecipa alla conferenza di medio periodo del progetto L.U.I.G.I. (Linking Urban and Inner-alpine Green Infrastructures), finanziato dal programma Interreg Spazio Alpino, nella quale si analizzano modelli sostenibili di sviluppo delle infrastrutture verdi.

“In questa sede stiamo ragionando su modelli di pianificazione che tengano conto del rischio connesso al cambiamento climatico e su come applicare nature-based solution che permettano una migliore gestione dell’ambiente, che riduca i rischi anche mediante lo sviluppo di infrastrutture verdi – afferma Vinai – Bisogna andare in questa direzione per scongiurare eventi di portata disastrosa, come quelli che accadono spesso in Liguria”.

La fragilità del territorio incide in maniera prepotente sulla vita della popolazione che ha scelto di restare in quelle zone, riducendo la capacità di movimento e di accesso ai servizi essenziali. A questo proposito, nel quadro della Strategia nazionale per le aree interne, venerdì 8 ottobre è previsto un sopralluogo nei Comuni per raccogliere sul territorio le evidenze necessarie allo studio di fattibilità per il progetto di trasporto innovativo previsto”.

Allerta meteo 4 ottobre – day after

“L’incontro è stato rinviato in considerazione dei danni idrogeologici subiti dai territori, e questo sottolinea, per l’ennesima volta, quanto la mobilità e la cura del territorio siano due elementi sinergici indispensabili tra loro”.

“Senza reti infrastrutturali efficienti e in presenza di territori a elevato rischio di dissesto idrogeologico, l’isolamento si rafforza con il conseguente rischio di spopolamento dei piccoli Comuni del nostro entroterra: l’impossibilità di accedere ai servizi, infatti, spinge le persone ad abbandonare i territori” conclude Vinai.