Valbormida. Sono iniziati questa mattina i lavori sulla strada provinciale 38 Mallare – Bormida – Osiglia, in località Bresca nel comune di Mallare, per la ricostruzione della sede stradale.

La strada era franata a causa delle forti piogge che hanno colpito il territorio savonese lunedì scorso, in particolare la Val Bormida, lunedì scorso. Alla fine della scorsa settimana il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri aveva annunciato la partenza dei lavori.

“L’intervento – spiegano da Regione Liguria – consiste nella costruzione di un nuovo muro di sostegno e fa parte di un complesso di lavori finanziati con quasi 2 milioni di euro di fondi regionali che riguarda il ripristino di 4 arterie, due nella città metropolitana di Genova e due nella provincia di Savona, danneggiate dall’ultima ondata di maltempo”.

Anche sulla Sp12 Savona – Altare, dopo il sopralluogo di sabato pomeriggio del presidente di Regione Giovanni Toti, dell’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, in via Cimavalle a Savona è stato avviato sabato il cantiere per i lavori che ripristineranno la carreggiata e il doppio senso di marcia entro fine anno. L’investimento per realizzare questo intervento strutturale ammonta a 500 mila euro.