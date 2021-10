Maltempo, acqua potabile torbida a Tovo. Il sindaco: “Farla bollire per scopi alimentari”

Tovo San Giacomo. A causa delle intense piogge all’altezza delle sorgenti del nostro acquedotto, in alcune zone del paese (soprattutto parte bassa del capoluogo) si sta assistendo ad un intorbidimento dell’acqua potabile a Tovo San Giacomo.

A darne annuncio, il sindaco Alessandro Oddo, che ha spiegato: “ Servizi Ambientali, gestore dell’acquedotto, ha effettuato fra la serata di lunedì e la giornata di ieri una serie di interventi mirati ad eliminare il problema, ma nelle condotte, nonostante gli spurghi, rimangono ancora dei residui che velano l’acqua. Anche questa mattina proseguiranno i lavori per eliminare il problema”.

In attesa di conoscere gli esiti degli esami batteriologici predisposti del gestore, il primo cittadino consiglia “a scopo precauzionale, di far bollire l’acqua da usare a scopi alimentari in attesa di eventuali ulteriori accorgimenti che saranno comunicati”.