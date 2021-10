Quiliano. L’ondata di maltempo e di piogge intense che si sono abbattute sul savonese nella notte non hanno risparmiato Quiliano, dove la piena del torrente ha creato gravi disagi e una situazione di pericolo a seguito del crollo del ponte in via Tecci.

Il ponte collega due abitazioni al di là del torrente, con le famiglie che sono ad ora isolate a seguito del cedimento strutturale del collegamento tra le due sponde del corso d’acqua, letteralmente invaso da fango, detriti e altro materiale trascinato dalla piena.

Sul posto prosegue l’azione di monitoraggio di protezione civile e polizia locale: chiusi con ordinanza comunale gli altri ponti cittadini.

La piena del torrente Quiliano è ancora in atto e si temono altri danni nelle aree considerate più critiche.

