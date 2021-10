Macchine ibride: stanziati 100 milioni per l’acquisto di veicoli a basse emissioni

Quante volte hai pensato che è arrivato il momento di cambiare automobile?

Oppure hai trovato un nuovo modello che soddisfa le tue esigenze, rispettando l’ambiente?

Allaccia le cinture, è appena uscito il nuovo ecobonus auto!

Per muoverci verso un futuro più sostenibile, ma anche per andare a lavoro o in città, le macchine ibride stanno diventando la prima scelta di acquisto dei consumatori.

E con l’obiettivo di incentivarne l’acquisto, sono stati stanziati 100 milioni di euro.

Ma…come funziona l’ecobonus?

Sia che tu debba acquistare un veicolo per te e la tua famiglia, sia per il tuo lavoro, potrai ottenere fino ad un massimo di 6.000 € sulla rottamazione del tuo vecchio mezzo di trasporto.

In realtà, il meccanismo dell’ecobonus è semplice: acquisti l’auto che desideri, rottami quella vecchia, ricevi il finanziamento!

Dal 27 ottobre 2021 è possibile fare richiesta per l’ottenimento di questi fondi.

Vuoi un consiglio? Parti in quarta per informarti!

