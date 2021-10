Lunedì 11 ottobre lo sciopero nazionale generale: manifestazione e corteo a Savona

Savona. Questa sera (7 ottobre), alle 21, il collettivo dei lavoratori di Tpl Linea e la RSA CUB Trasporti si riuniranno in un’assemblea in videoconferenza: al centro della discussione, lo sciopero nazionale generale previsto per la giornata di lunedì 11 ottobre.

L’obiettivo è discutere e dare informazioni sulle problematiche del lavoro “sia per quanto riguarda le vertenze nazionali delle varie categorie per cui è stato proclamato uno sciopero di 24 ore lunedì prossimo, lo sblocco dei licenziamenti, il potere di acquisto dei salari, il rifinanziamento ammortizzatori sociali, il rilancio del ruolo pubblico, sia”, si legge in una nota, “per la gestione della vertenza aziendale sulle problematiche degli organici e della manutenzione”.

L’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti della provincia di Savona aderirà allo sciopero nazionale di tutte le categorie proclamato dalle sigle del sindacalismo di base: non coinvolgerà solo il settore dei traporto, ma anche scuola e uffici pubblici (QUI le motivazioni).

Gli autoferrotranvieri per il prossimo lunedì si organizzeranno con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20 a fine turno. Personale degli uffici, officine ed impianti fissi l’intera giornata.

A Savona sono previsti manifestazione e corteo, con inizio a partire dalle 9,30, da piazza Sisto IV: “Invitiamo tutti i lavoratori a scioperare oggi per non perdere il diritto di poterlo fare domani”.