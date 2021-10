Loano, allo stadio Ellena installati 15 nuovi fari a Led

Loano. Si sono conclusi in questi giorni i lavori di messa in sicurezza e “aggiornamento” degli impianti di illuminazione del campo principale dello stadio Ellena di Loano.

“Questo nuovo intervento – spiega il sindaco Luca Lettieri – si inserisce nell’ambito del più ampio piano di manutenzioni e ristrutturazioni degli impianti sportivi cittadini portato avanti negli ultimi mesi dal Comune di Loano. Allo stadio Ellena, in particolare, è in programma anche la rimozione delle lastre in Eternit (per 42.780 euro di investimento) e la sostituzione della copertura degli spalti”.

“Grazie al contributo del ministero degli interni – afferma l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Burastero – è stato possibile investire 90 mila euro nell’installazione, su tre torri faro, di 15 proiettori a Led. Le nuove lampade sono capaci di lavorare in modo ‘combinato’ e garantire una illuminazione di 300 lux, con un rapporto tra ‘illuminazione minima’ e ‘illuminazione media’ pari a 0,70 e quindi perfettamente aderente a quanto previsto dalla normativa Coni”.