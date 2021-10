Loano, Agostino Delfino si dimette da consigliere comunale

Loano. Agostino Delfino ha protocollato oggi, venerdì 29 ottobre, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Loano.

Delfino, impiegato autostradale, in occasione delle ultime elezioni amministrative aveva ottenuto 159 preferenze personali e quindi un posto all’interno del parlamentino locale della città dei Doria.

Subito dopo le elezioni, Agostino Delfino aveva evidenziato una possibile incompatibilità con la carica: questa era dovuta al fatto di essere presidente dell’associazione Vecchia Loano e vice presidente del Comitato Loanese, due realtà che collaborano regolarmente con l’amministrazione comunale.

In occasione della seduta insediamento tenutasi lo scorso 22 ottobre, il consiglio comunale aveva “congelato” la ratifica della sua nomina, in attesa che Delfino rimuovesse i motivi di incompatibilità o, diversamente, ufficializzasse la rinuncia alla carica di consigliere.

Questa mattina, come detto, Delfino ha depositato a Palazzo Doria le proprie dimissioni dal ruolo di amministratore comunale.

“Nel suo ruolo di presidente di Vecchia Loano e di vice presidente del Comitato Loanese – dichiara il sindaco di Loano Luca Lettieri – Agostino Delfino realizza da anni un’intensa ed importantissima attività. Insieme con i volontari dei due sodalizi non solo organizza eventi e manifestazioni conosciute a livello nazionale come il Carnevalöa (e non solo) ma svolge anche un fondamentale lavoro in ambito sociale. Ne sono esempi il ‘punto tamponi’ predisposto durante l’emergenza pandemica od il supporto fornito in qualità di ‘Volontario della Sicurezza’ durante lo stesso periodo. Comprendo perfettamente la sua scelta di non rinunciare ai suoi ruoli associativi e il desiderio di portare avanti questi ed altri progetti. Lo ringrazio fin da ora per il contributo che, in futuro, continuerà a dare alla nostra città, anche se non in qualità di consigliere comunale”.

Delfino aggiunge: “Desidero ringraziare il sindaco Luca Lettieri per l’opportunità che mi ha concesso e tutti i loanesi che alle elezioni mi hanno voluto accordare la loro fiducia. L’associazione Vecchia Loano e il Comitato Loanese costituiscono due realtà molto importanti, che collaborano fattivamente con l’amministrazione comunale per il bene di tutta la comunità. Il mio impegno al servizio della città, dunque, non si esaurisce con queste dimissioni: anche se in una veste diversa da quella di consigliere comunale, continuerò a lavorare per Loano, così come ho sempre fatto”.

A Delfino subentrerà Linda Elisa Baracco, che alle amministrative aveva ottenuto 121 preferenze.