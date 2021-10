Loano 2021, in piazza Massena la chiusura della campagna di Lettieri: “Pronto a lavorare da sindaco con passione ed entusiasmo di sempre”

Loano. A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le Elezioni amministrative 2021, Luca Lettieri, candidato sindaco di Loano per la lista “perLOANO – Lettieri Sindaco” rivolge a tutti i suoi concittadini un appello al voto.

“La campagna elettorale si sta avviando ormai alla conclusione – spiega Lettieri –. Sono stati due mesi di contatto molto ravvicinato con tutti i loanesi, molti dei quali avevo già avuto modo di incontrare e conoscere durante la mia avventura amministrativa, fatta di 24 anni di lavoro a servizio della nostra comunità. Ora chiedo a tutti i miei concittadini uno sforzo in più e di concedere a me e ai candidati consiglieri di ‘perLOANO’ la loro fiducia e permettermi di essere il futuro sindaco di Loano”.

“La nostra Costituzione garantisce il diritto al voto. È fondamentale recarsi alle urne (per accedere ai seggi non è necessario il Green Pass) e dare così alla città la possibilità di avere un sindaco presente e sempre vicino ai cittadini, così come io sono stato sempre presente e vicino ai miei concittadini in tutti questi anni”.

“Tutte le persone incontrate in questi 24 anni hanno contribuito alla mia formazione personale come uomo, come amministratore e come politico. Perciò chiedo a tutti voi di concedermi la vostra fiducia, di votare ‘perLOANO’ e di indicare i nomi di due candidati consiglieri della nostra lista, un uomo e una donna”.

“Spero di poter essere il prossimo sindaco dei loanesi. Se così sarà, lo farò con la passione e l’entusiasmo di sempre”, conclude Lettieri.

La festa di chiusura della campagna elettorale della lista “perLOANO – Lettieri Sindaco” si terrà oggi, venerdì 1 ottobre, alle 19.30 presso il Point elettorale di piazza Massena. Saranno presenti il candidato Sindaco Luca Lettieri ed i candidati Consiglieri Demis Aghittino, Paola Arecco, Linda Elisa Baracco, Gianluigi Bocchio, Vittorio Burastero, Monica Caccia, Emanuele Campisi, Giovanni Battista Cepollina, Agostino Delfino, Matteo Pesce, Enrica Rocca, Renzo Sinacori, Luca Steffanina, Daniela Vacca, Manuela Zunino, Remo Zaccaria.