Loano 2021, Aghittino (Lega): “L’agricoltura sempre più parte dell’offerta turistica con prodotti a KM0 e agriturismi”

Loano. “Sta volgendo al termine la campagna elettorale per le amministrative del 3 e 4 ottobre, gli incontri e i volantinaggi sono stati numerosi e confortati da un ottimo riscontro dei loanesi”. Lo afferma Demis Aghittino, segretario loanese della Lega e candidato per la lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”.

“Tra i tanti incontri – dice Aghittino – mi ha fatto molto piacere confrontarmi con gli agricoltori del mercato km zero e le aziende agricole del territorio. A loro va la mia stima e il mio ringraziamento per il lavoro svolto anche durante il lockdown, senza il loro impegno le nostre tavole avrebbero rischiato di essere vuote. Sui media tradizionali si sono sentiti tanti grazie alle categorie più esposte, personale medico, forze dell’ordine e commessi dei negozi di alimentari, ma nessuna parola sugli operatori del settore primario. Ecco io oggi voglio, nel mio piccolo, colmare questa lacuna”.

“Si possono apportare dei miglioramenti al mercatino chilometro zero, in zona Cappuccini, come mi è stato segnalato. Lo stesso verde pubblico comunale potrebbe essere appaltato alle aziende del territorio in modo da garantire occupazione in loco e maggior cura della città”.

“L’agricoltura, inoltre, deve far parte, sempre con più forza, dell’offerta turistica con prodotti tipici del posto chilometro zero e con strutture ricettive come agriturismi. Bisogna affiancare al binomio sole e mare una terza proposta che sia attraente e competitiva, sul modello di altri comuni limitrofi e credo che l’agricoltura possa benissimo giocare questo ruolo, dopotutto, gli agricoltori sono i veri ‘custodi del territorio’. La vicinanza della regione è palpabile e, anche grazie ai nostri esponenti in Regione, possiamo fornire indicazioni e supporto alle aziende agricole e a chi si prende cura del nostro territorio, per avere aiuti concreti per un settore che costituisce una delle nostre principali ricchezze” conclude Aghittino.