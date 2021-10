Lo Spiderman dei bimbi Mattia Villardita a “Tu Si Que Vales”: “Basta poco per cambiare la vita alle persone”

Savona. Da Savona a “Tu Si Que Vales”. Ma non per esibirsi, bensí per lanciare un messaggio di solidarietá e speranza, che ha colpito il cuore di giudici e giuria.

Si tratta di Mattia Villardita, il 28enne Spiderman savonese, che ormai da anni indossa il costume da supereroe per portare gioia e sorrisi ai bambini malati e aiutarli a combattere le battaglie piú difficili.

Per quella che lui stesso ha definito “la sua missione di vita”, ha già ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, recentemente ha incontrato Papa Francesco in Vaticano e anche Vasco Rossi gli ha dedicato un video.

Nella puntata della trasmissione targata Mediaset, andata in onda questa sera (9 ottobre), Villardita si è presentato sul palco con indosso il costume, suscitando sin da subito la curiosità di Jerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, che probabilmente si aspettavano balzi, salti e arrampicate sui muri.

Ma Mattia non ha avuto bisogno di fare evoluzioni né tantomeno di lanciare ragnatele: gli è bastato togliersi la maschera e iniziare a parlare per stregare tutto lo studio del programma di Canale 5.

“Ho 28 anni, vengo da Savona e sono impiegato full time in una piattaforma portuale, – ha esordito il giovane. – Da bambino ero affetto da una malattia congenita, che mi ha costretto a lungo in ospedale. E quando ero lì avevo una speranza: volevo che Spiderman, il mio supereroe preferito, venisse a trovarmi. Ma non è mai accaduto”.

“E così, una volta cresciuto, ho deciso di diventare io stesso Spiderman. Mi reco negli ospedali pediatrici e a casa di bimbi malati per fargli compagnia, allietare le loro giornate e aiutarli a combattere le loro battaglie. Io ho solo comprato il costume, il resto lo ha fatto il mio cuore”, ha spiegato con visibile commozione, mentre alle sue spalle scorrevano le immagini delle visite ai bimbi nei panni dell’Uomo Ragno.

Quindi, è passato al racconto delle esperienze che più gli sono rimaste impresse: “Vi racconto due storie che mi hanno particolarmente colpito. La prima è quella di un bambino entrato in ospedale per una lunga malattia durante il lockdown: teneva sempre in mano un giocattolo di Spiderman e un’infermiera gli ha detto che lei quel supereroe lo conosceva davvero. Gli ho telefonato e gli ho promesso che lo sarei andato a trovare appena uscito. E così è stato. Ora sta bene: per lui mi sono sentito davvero una cura”.

E ancora: “La seconda è una storia molto recente, che parla di un bimbo che ho conosciuto, insieme alla sua famiglia, in una delle mie ultime visite in ospedale. Ha una malattia che la medicina ha definito inguaribile, ma per me questo è un termine che non esiste. Gli sono sempre vicino, insieme ai suoi genitori, e faremo anche una vacanze insieme”.

Poi è arrivato il messaggio, carico di emozioni: “Non sono venuto qui per esibirmi, ma per ricordarvi due cose. La prima è di non arrendervi mai, prima o poi le cose migliorano e non c’è nulla di piú bello che rialzarsi dopo essere caduti. La seconda é che nessuno di noi deve mai dimenticarsi di essere umano e di aiutare il prossimo: alle volte siamo presi dagli impegni, ma basta un piccolo gesto di gentilezza per cambiare la vita di una persona”, ha concluso Mattia.

Al termine del suo discorso, c’è stata una vera e propria standing ovation da parte della giuria popolare del programma, che lo ha poi promosso con il 97% dei voti, preceduta dal “Sí” di tutti e 4 i giudici.

“La tua è davvero una bella storia. Oltre alle parole, ci hanno colpito i tuoi momenti di silenzio. Anche i supereroi non devono vergognarsi di emozionarsi”, il commento di Jerry Scotti, seguito da quello di Teo Mammuccari: “Tu sei un vero supereroe, ce l’hai dentro. Grazie per quello che fai, è bellissimo”.

“È un bene che tu sia venuto qui a raccontare la tua storia anche per far capire a tutte le persone della tua età, e non solo, che possono fare a loro volta del bene”, ha concluso Maria De Filippi.

Un successo per lo Spiderman dei bimbi che, tra gli applausi e tanta commozione, è davvero riuscito ad emozionare e a far passare un messaggio di grande sensibilità, facendo breccia nel cuore di tutti.