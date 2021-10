Ripetute liti al bar Jenny di Altare, licenza sospesa per tre giorni

Altare. Rimarrà chiuso per tre giorni il bar Jenny di Altare, in piazza Vittorio Veneto, a causa di alcuni problemi di ordine e sicurezza pubblica.

La sospensione della licenza è stata disposta dalla Questura di Savona, ma a intervenire ripetutamente sul posto i carabinieri di Altare, della stazione di Cairo Montenotte e la radiomobile dopo diverse segnalazioni.

Al centro del provvedimento frequenti liti tra i frequentatori del locale, aggressioni ingiustificate che hanno causato anche alcuni feriti. Nelle vicinanze del bar ci sono stati diversi episodi che hanno visto gli avventori, con molta probabilità a causa dell’uso di bevande alcoliche, usare prepotenza e in alcuni casi le mani nei confronti dei passanti. La zona infatti è molto frequentata anche per via della fermata dei bus nelle immediate vicinanze. Da qui la decisione da parte del questore di Savona di emettere nella giornata di ieri, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la misura in atto.