Liguria, nascono sette nuove imprese grazie al progetto Success: premio fino a 7mila euro

Liguria. Sono sette le nuove imprese nate grazie al progetto “Success”, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

L’obiettivo del percorso era di aumentare le opportunità di lavoro attraverso la creazione di nuove realtà imprenditoriali grazie ad una rete transfrontaliera di servizi di assistenza e di coaching nei territori coinvolti nella cooperazione dell’Alto Mediterraneo.

I settori e filiere di riferimento considerati sono stati: la nautica e cantieristica navale, il turismo innovativo e sostenibile, le biotecnologie blu e verdi, le energie rinnovabili blu e verdi. I partecipanti selezionati nell’ambito del progetto, dopo il percorso collettivo, hanno beneficiato dell’erogazione gratuita di servizi specialistici strategici per la creazione di nuove realtà imprenditoriali e, nel periodo tra aprile e giugno 2021, di ulteriori 25 ore in “coaching individuale e personalizzato” coadiuvati e motivati da coach esperti di creazione di impresa.

Il risultato è di nuove realtà aziendali, attive nell’ambiti identificati dal progetto, che hanno anche ricevuto un premio per la creazione d’impresa fino ad un massimo di 7 mila euro. I beneficiari sono: Erika Brunelli del Pollaio Aperto (Cooperativa di comunità multiservizi), Gabriele Morrone di Vimana Energy (noleggio mobilità elettrica), Emanuele Guglielmi di Ligurian Life (agenzia turistica focalizzata sulla Liguria di Ponente e distretto Alpi Marittime francese), Cristian Bianchi de La Traccia Blu (escursioni in Kayak – Trekking – Outdoor e Educazione Ambientale ), Susanna Tessarini e Barbara Di Massa di Lavanda 360° (azienda riciclo innovativo degli scarti di lavorazione della lavanda), Fulvio Saccani di 3DC Soc.Coop. (Laboratorio di stampa, commercializzazione e assistenza tecnica stampanti 3D), Thomas Masi di Tendù Experience (agricampeggio in uliveto).