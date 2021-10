Libri da brivido

Continua la nostra carrellata di romanzi da brivido, cosicché il 31 ci trovi pronti ad affrontare la notte più spaventosa, e dolce, dell’anno. Anche per questo appuntamento ho deciso di scomodare dei classici, per quanto riguarda i libri da adulti, dei cult, nei libri per ragazzi, e qualche libro mostruosamente divertente per i più piccoli.

“DRACULA”

Un libro imperdibile, un romanzo che ha popolato i nostri incubi sotto forma di libro, film, fumetto e che, a distanza di anni, riesce ancora ad imprigionarci nella sua trama. Un libro denso, pieno di sentimento e paura, un libro in cui, in alcuni momenti, è difficile tracciare una linea netta tra il mostro e l’umano.

“Nessuno può sapere, se non dopo una notte di patimenti, quanto dolce e prezioso al cuore e agli occhi possa essere il mattino.”

TRAMA

In questo romanzo epistolare vediamo il Conte Dracula- ispirato alla figura di Vlad di Valacchia- trasferirsi a Londra. Dalla Transilvania il Conte porta con sé tutta l’atmosfera cupa che si dispiega sui protagonista: su Harker e la sua fidanzata Mina, sull’amica d’infanzia di lei Lucy e sui suoi due spasimanti, sul padre di Lucy, il dottor Seward e sul dottor Van Helsing.

Abraham Stoker, detto Bram, (1847-1912) è stato uno scrittore irlandese, reso celebre dal romanzo gotico “Dracula”.

Un libro per i bambini

Come abbiamo già detto la paura nei libri per bambini è più concentrata sul mostro- ora buffo ora spaventoso- che non sulle ambientazioni; queste infatti sono quelle che possono più disturbare il lettore. Ovviamente più giovane è il lettore più saranno divertenti i mostri che popolano i libri che gli offriamo mentre, con il passare degli anni, i mostri possono veramente definirsi “mostruosi”.

Per i più piccini

“IL MOSTRO PELOSO”

Una divertente storia – edita da Einaudi – che vede un mostro, tanto disgustoso quanto buffo, scontrarsi con quello che dovrebbe essere un gustoso spuntino: una bambina, anzi una principessa. Bhe staremo a vedere quanto sia “tenero” lo spuntino del mostro! Da leggere e rileggere dai 3 anni in poi.

“Nel bel mezzo di una foresta fitta fitta, in una caverna umida e buia, viveva un mostro peloso. Era assolutamente ripugnante: la sua testa era enorme e da essa uscivano direttamente due piedini piccolissimi.”

TRAMA

Un orribile mostro famelico terrorizza il regno di un re fifone che, pur di salvarsi la vita, promette alla creatura di offrirle in sacrificio la prima persona che incontrerà tornando a palazzo. Tra tutti i sudditi chi poteva incontrare il re se non la piccola principessa Lucilla? Una bambina contro un mostro, il finale di questa fiaba sembra già essere scritta, e invece…

Henriette Bichonnier (1943-2018) è stata una scrittrice, giornalista e fumettista francese, autrice di libri per bambini e ragazzi.

Pef – alias Pierre Elie Ferrer -, francese classe del ‘39, è un illustratore straordinario che, grazie alle sue opere, gioca con il testo scritto e ne rinforza il significato.

Per i più grandi

“IL LUPO DELLA PALUDE”

Facente parte della collana Piccoli Brividi, serie di libri horror edita da Mondadori per ragazzi dagli 8 anni in poi, questo libro è quello che ho più amato. Oltre alla figura del mostro- un lupo mannaro in questo caso- comincia a far capolino l’ambientazione cupa, il sentore di essere osservati e scelti come prede da qualcosa che non si rivela, che resta nell’ombra.

“Tutta la camicia era sporca di sangue…”

TRAMA

Grady Tucker, e la sua famiglia, si trasferisce in una casa malmessa al limitare della Palude della Febbre. Qui però incontra due amici, Will e Cassie, e con loro inizia ad esplorare la palude; qui incontra “l’Eremita della palude”, sospettato di essere un lupo mannaro, e un grosso cane, battezzato Wolf, che diventerà un suo inseparabile compagno. Ma le notti sono costellate da ululati, rumori inquietanti e la costante presenze di qualcuno- o qualcosa- che si aggira intorno alla casa; le mattine regalano corpi di animali morti ma… chi sarà il responsabile?

R.L. Stein- alias Robert Lawrence Stein- è scrittore, produttore televisivo ed editore classe del’43. Famoso per i suoi libri horror per ragazzi, da cui sono stati tratti film e serie televisive.

PICCOLE SCHEGGE

Come abbiamo già detto la paura, nei libri per ragazzi, è scatenata dalla presenza di un mostro; da quello che, in gergo cinematografico, viene chiamato Jumpscare (salto di paura) cioè qualcosa d’inaspettato, o giunto al culmine della tensione, che ci fa sobbalzare. Ma essendo così facile procurarlo è altrettanto semplice dimenticarlo: per questo un mostro, per quanto spaventoso, è più “digeribile” da un pubblico giovane piuttosto che le atmosfere e le situazioni- magari meno spaventose ma più inquietanti- che dominano i libri per adulti.