Savona. “Marco Russo è una persona di grande qualità ed esperienza, un civico che ha sia capacità amministrative che capacità di visione, che è esattamente il profilo che sosteniamo noi di Azione convintamente; lo abbiamo fatto attraverso una lista di riformisti che è andata molto bene. Dunque è importante andarlo a votare”. Nè è convinto Carlo Calenda, leader nazionale di Azione.

“Le amministrative al secondo turno hanno un calo di affluenza molto significativo, eppure è lì dove si decide e anche se uno non trova piena corrispondenza in quello che avrebbe voluto e quello che invece si trova nelle schede elettorali, deve trovare il modo di capire chi è la persona più adatta, e per noi Russo è la persona più adatta”.

“Dunque sostenetelo, andatelo a votare, chiedete ai vostri amici di andare a votarlo: non è solo un dovere civico ma in questo momento per il Paese avere persone serie, capaci di spendere soldi europei e capaci di gestire con accuratezza, è un fatto fondamentale”.