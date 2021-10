Legino, i verdeblù di Fabio Tobia ritrovano il successo: “Anselmo e Romeo iniziano a ingranare”

Torna al successo il Legino. I verdeblù di Fabio Tobia non hanno fallito contro un Celle Riviera in crisi nera e hanno ottenuto punti importanti per la classifica e per rilanciare le proprie ambizioni nel campionato di Promozione.

Le due marcature che hanno sancito la vittoria sono stati siglati da Lorenzo Anselmo. Importante anche non avere subito goal.

“La solidità difensiva – commenta Tobia – dipende anche da quanto tempo si riesce a tenere in avanti la palla. Grande partita anche del centrocampo con Guarco e Dorno. Più che pensare ai punti ci stiamo concentrando sul cercare di trovare la prestazione”.