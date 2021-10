Le studentesse dell’alberghiero all’Alassio Drink Pink: il primo contest per barmaid

Alassio. Sarà il Liquid di Alassio ad ospitare domani mattina alle 10,30 la prima edizione di Alassio Drink Pink, un contest tutto al femminile che coinvolge le allieve dell’istituto alberghiero di Alassio.

Leila Mawjee, già organizzatrice del più noto Alassio Drink, ha infatti accettato l’invito dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alassio, per organizzare una versione “rosa” del contest nell’ambito del calendario di “Alassio in Rosa per Alessia”.

Le studentesse del Giancardi Galilei Aicard, si cimenteranno a colpi di shaker, pestati e aromi per concorrere al prestigioso Trofeo Zonta, il riconoscimento che ogni anno il Club Service presieduto da Antonella Raimondi mette in palio per gli studenti dell’alberghiero alassino.

Si sottoporranno al verdetto della giuria composta dai tre vincitori delle edizione di Alassio Drink: Beppe Manzo (Liquid), Paolo Schivo (U’Brecche) e Perry (Spotti). La premiazione si svolgerà durante la Charity Dinner in programma il 27 ottobre proprio nel salone dell’istituto alberghiero.

