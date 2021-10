Lavori sulla A10 e l’autostrada va in crisi: 7 km di coda tra Savona e Celle Ligure, 3 verso Altare

Savona/Celle. Altra domenica di passione sulle autostrade savonesi. Oggi la situazione critica si registra sull’autostrada A10 tra i caselli di Savona e Celle Ligure, dove a causa di alcuni lavori è presente una coda di circa 7 km.

Sempre sulla A10, a ponente, c’è 1 km di coda tra Andora e Albenga in direzione Savona: anche in questo caso la causa è da ricercarsi in alcuni lavori.

Sempre un cantiere dà vita a una coda anche sulla A6, tra Savona e Altare: in questo caso il serpentone è lungo 3 km.