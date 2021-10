L’anello dei forti di ponente

Bentornati amici!

Come avete passato il weekend? Noi con le rispettive famiglie! Luca, alle prese con il bebè appena arrivato e con la piccola Carolina, sta facendo esperimenti di escursioni compatibili ad entrambe le fasce di età. Io continuo a diffondere il nostro progetto (ed altri che mi stanno a cuore) con gli ospiti della mia struttura ricettiva. Questa settimana abbiamo avviato il tavolo di lavoro con i funzionari dei parchi liguri e con il vice direttore alle aree protette che ci hanno offerto piena disponibilità per le nostre future escursioni, ve ne racconteremo presto!

Sulla scia dell’evento “Rolli Days” che si è appena concluso nel centro storico di Genova allo scoperta dei palazzi nobiliari, che ospitavano illustri personaggi dell’epoca di passaggio per affari commerciali (e non) nella fiorente repubblica marinara, abbiamo pensato di proporvi la “nostra versione” della passeggiata alla scoperta di luoghi storici di Genova. Quali amanti della natura quindi non potevamo esimerci dal menzionare e visitare i famosi forti genovesi! Noi vi abbiamo dedicato un’intera giornata e vi consigliamo di fare altrettanto! La vista che si gode della Superba è davvero emozionante e arrivati in cima a uno qualsiasi dei forti ci si rende conto di quanto siano state strategiche le disposizioni delle difese a monte. Zaino in spalla quindi e approfittate di questi giorni di sole!

ANELLO DEI FORTI DI PONENTE

Partenza presso stazione a monte Righi

Sviluppo: 16 Km

Durata:4,30 ore

Dislivello: 670 mt

Difficoltà: E

Una doverosa premessa è dirvi che non è semplice trovare parcheggio!

Una volta sistemata l’auto ci dirigiamo all’uscita della stazione a monte della Funicolare Zecca-Righi prendiamo sulla sinistra Via Carso e la percorriamo per qualche metro fino ad imboccare l’evidente sentiero sulla sinistra contrassegnato dal segnavia F.I.E.. Percorriamo la stradina tenendo alla nostra sinistra le mura di levante del Forte Castellaccio. Dopo circa un quarto d’ora dalla partenza ignoriamo la strada asfaltata sulla sinistra che sale verso via del Peralto e prendiamo sulla destra via delle Baracche.

Proseguiamo ancora sulla destra per circa 500 metri per poi imboccare la strada sulla sinistra che sale all’Ostaia de Baracche. Transitiamo lungo il conosciuto “Sentiero delle Farfalle” per circa 2 chilometri fino a quando, dopo aver superato Passo Gandino, incontriamo il sentiero dell’Acquedotto Val Noci.

Ora svoltiamo a sinistra e continuiamo in piano fino a raggiungere il bivio contrassegnato con il segnavia F.I.E. nei pressi della Trattoria “La Baita del Diamante”.

Imbocchiamo quindi il sentiero che sale sulla sinistra e prende rapidamente quota, fino ad arrivare alla Sella Est del Diamante. Proseguiamo poi in direzione del Forte Diamante seguendo l’evidente sentiero che si sviluppa lungo il crinale e termina dentro al forte.

Ci troviamo il forte sulla destra e, fino a raggiungerne l’ingresso, troviamo 14 tornanti lastricati che ci permettono di raggiungere il Colle Diamante. Un sentiero sulla sinistra Porta al Forte Puin che ci impegnerà una mezz’ora per la visita. Torniamo indietro e imbocchiamo il sentiero di fronte, che sale al Monte di San Michele dove sorgono i ruderi del Forte Fratello Maggiore. Svoltando sulla destra prendiamo ora il sentiero in discesa che, dopo poco meno di 300 metri, ci condurrà al Forte Fratello Minore. Ritorniamo sui nostri passi, fino all’incrocio con il sentiero percorso in discesa, prendendo ora quello che sulla destra costeggia il Monte di San Michele. Si percorre adesso, senza ulteriori deviazioni, la sassosa sterrata sulla destra fino a giungere al bivio con il sentiero che ci aveva condotto al Forte Puin. Ora lo aggiriamo sul suo lato orientale fino ad incrociarne la strada di accesso principale. Scendiamo per qualche decina di metri e, in corrispondenza di uno capitello, giriamo a destra e poco dopo a sinistra. Siamo così ritornati sul percorso che avevamo abbandonato precedentemente. Ora in falsopiano e successivamente in discesa, costeggiando le mura a ponente del Forte Sperone, arriviamo al “Cancello dell’Avvocato”. Lo lasciamo sulla sinistra, proseguendo in salita in direzione di Forte Begato. In prossimità del cancello di ingresso al forte, c’è da salire un pochino per proseguire il sentiero che, costeggiando le sue mura, guarda la Val Polcevera. Dopo circa un paio di chilometri dal Cancello dell’Avvocato, incrociamo un piccolo archivolto sulla sinistra al termine del quale, tenendoci sulla destra e dopo una breve discesa, incrociamo Via al Forte di Begato. Giriamo sulla destra e, attraversando la strada, percorriamo qualche metro prima di incrociare sulla sinistra l’imbocco di un trivio. Seguiamo quindi il sentiero più alto sulla sinistra che, costeggia la strada asfaltata.

Percorriamo nuovamente Via del Peralto, che seguiremo costeggiando le mura di ponente del Forte Castellaccio. Passando nei pressi dell’Ostaia dô Richettu, dopo aver oltrepassato il ponte levatoio, arriviamo alla stazione a monte della Funicolare Zecca-Righi e recuperiamo l’auto.

Le attività dell’associazione continuano! È ancora disponibile il secondo numero della rivista che vi consigliamo di acquistare per non perdervi nemmeno una delle nostre escursioni esperenziali! Proprio oggi, per i già associati, saremo a San Pietrino di Boissano per una camminata con pratica yoga a cura dell’insegnante Pamela Rossignolo, che altro dire.. questa Liguria spacca!

