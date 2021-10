L’alberghiero di Alassio al “Salto dell’acciuga” e al Salone Agroalimentare di Finalborgo

Alassio. Ancora un weekend denso di impegni e di iniziative per l’Istituto “Giancardi Galilei Aicardi” di Alassio, presente con le sue delegazioni attive sia al “Salto dell’Acciuga” di Laigueglia che al Salone dell’Agroalimentare di Finale Ligure, a testimonianza del forte legame col territorio immaginato e realizzato a partire dal periodo di lockdown.

La scuola, preso atto della crisi pandemica, si è impegnata “a pensare e realizzare quanto serviva per cogliere le opportunità di sviluppo e progresso, preparandosi alla raccolta dei frutti di quel progetto triennale”.

Nel terzo anno del piano diretto dal dirigente Massimo Salza e dai suoi collaboratori col contributo di docenti e allievi, l’istituto ha preso slancio dalla scuola estiva per partire con un settembre denso di iniziative a carattere laboratoriale e proseguire con una serie di manifestazioni e concorsi, svolti in parallelo con le lezioni e le discipline impartite.

“I problemi generati da ogni inizio di anno scolastico ci sono, ma non ci si è tirati indietro per le iniziative nella vicina Costa Azzurra e Monaco, come oggi si sono volute onorare con la presenza di allievi e docenti le due importanti manifestazioni di Laigueglia e Finale Ligure”.

“Ad Alassio e nelle sezioni di Albenga continua la sfida per realizzare un polo professionale e tecnico di eccellenza, legato al territorio e aperto al futuro; così come un Istituto fiero e consapevole della sua tradizione formativa, ma pronto alle sfide e attrezzato per affrontarle: da quella tecnologica e quella didattica ed educativa”.