La scuola dell’infanzia di Bastia d’Albenga inaugura la “Bottega dei Nonni”

Albenga. In occasione della festa dei nonni l’equipe educativa della scuola 0-6 di Bastia d’Albenga ha deciso di dar vita alla “Bottega dei Nonni”, un laboratorio artigianale di riciclo di pallet, per la costruzione di strutture e giochi da esterno per i bambini frequentanti il polo 0-6.

Un laboratorio del fare, tra attrezzi e tecniche, in cui i nonni hanno avuto modo di raccontare con le mani la loro esperienza agli occhi dei bambini, attenti osservatori e capo-cantieri dei progetti.

E come un vero e proprio cantiere, i nonni, secondo le loro inclinazioni, sono stati suddivisi in tre squadre, la squadra dei levigatori, la squadra dei pittori e quella dei costruttori…Tutti all’opera!

“Il progetto è durato tre giornate, colme di lavoro, condivisione, allegria, divertimento e collaborazione. Il laboratorio è stato l’occasione per ritrovarci, per respirare nuovamente quel senso di comunità che tanto ci appartiene, per riprendere quel senso di cura del tempo condiviso che tanto ci sta a cuore” affermano dalla scuola dell’infanzia ingauna.

“La festa dei nonni, allora, per noi non è un giorno, ma è tutta la loro esperienza, il loro tenderci la mano e aiutarci, sempre”.

“L’equipe educativa ringrazia i nonni e tutti coloro che hanno partecipato a questa nostra iniziativa per ridar vita al nostro giardino, ed anche chi non ha potuto esserci fisicamente, ma ha dedicato tempo a cercare e selezionare oggetti utili agli allestimenti finali” concludono.