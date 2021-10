La Priamar si gode il baby Luca Bianchi: “Dedica ai mister, alla mia famiglia e alla mia fidanzata”

Due vittorie su due, tanti goal fatti e appena uno subito. In questo inizio lieto per la Priamar Liguria, la novità più gradita dalla società è rappresentata dalle prestazioni del giovane attaccante classe 2004 Luca Bianchi. Due goal in altrettanti match e prestazioni convincenti.

La società punta da tempo sul settore giovanile e da quest’anno, come affermato dal ds Alessio Mantelli, la prima squadra inizia a beneficiare di tutto questo lavoro. Per questo l’inizio di Luca Bianchi è il simbolo di una progettualità che si sta rivelando azzeccata.

Contro White Rabbit United si è visto un giocatore dotato di buona corsa e in grado di dialogare bene con i compagni di reparto. Bene anche la protezione della palla quando pressato. Le sfide più toste arriveranno con l’andare della stagione, ma spesso il buongiorno si vede dal mattino. “Posso giocare anche prima punta – dichiara – credo di poter dare il meglio sulla fascia destra per rientrare e tirare col mancino”.

“C’è ancora un po’ di ansia, ma sono contento. Giocare con compagni più grandi è un aiuto per crescere. Mi sostengono sempre quando sbaglio. Io do sempre il massimo”, dichiara Luca Bianchi.

Per la serie, “il calcio che ci piace”, in una settimana caratterizzata da un brutto fatto di cronaca, a intervista conclusa Bianchi ha tenuto a rivolgere un pensiero alle persone a lui care in un momento importante del suo percorso sportivo: “Vorrei fare una dedica ai mister Fiorio e Azzolini, che mi hanno fatto crescere molto. Voglio dedicare il goal a tutti i miei amici che mi sostengono, a mio nonni, ai miei genitori e alla mia ragazza”.