La loanese Elena Ballerini su Rai2 nel nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura

Loano. Ci sarà anche la ligure Elena Ballerini, nata a Genova e cresciuta a Loano, nel cast fisso del nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura “Citofonare Rai2”, in onda tutte le domeniche dalle 11.15.

Paola, Simona e i loro ospiti mostreranno i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. Raccontare la tipica domenica italiana, questo l’obiettivo del programma, aiutati da “amici della domenica”, ospiti come attori, cantanti e imitatori.

Tra loro appunto anche Elena Ballerini, che girerà l’Italia alla scoperta dei mercatini più originali e sarà ospitata nelle case degli italiani per il “pranzo domenicale”. E’ stata lei stessa a comunicare la notizia con un post su Instagram e Facebook, la scorsa settimana: “Per me è un grande onore avere come capitane due autentiche signore della TV, Paola Perego e Simona Ventura”.

Elena Ballerini non è nuova al pubblico di Rai2: dal 2014 al 2018 è stata inviata di Mezzogiorno in Famiglia. Dopo la nascita del figlio Alberto Emanuele, è tornata in televisione nel 2020 presentando vari programmi di Rai2 fra cui “4 zampe in famiglia” insieme a Federico Coccia, dedicato al mondo degli animali domestici, tutti i sabato nella fascia mattutina. Dal 10 settembre al 2 ottobre ha affiancato Gianvito Casadonte insieme a Giulia Nannini in “Primo Set”, incentrato sulla ripartenza del cinema. Nell’ultimo anno ha condotto anche eventi speciali di Rai2: “il Concerto di Santo Stefano”, “il Concerto di Pasqua”, e “il Festival dei Tulipani di Seta nera” in coppia con Pino Insegno.