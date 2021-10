La Liguria tra fiabe e racconti nel nuovo libro di Dario Rigliaco

Liguria. Si intitola “Fiabe Liguri” il nuovo libro di Dario Rigliaco. Pubblicato con “Editoriale programma”, offre un’ampia carrellata delle fiabe e dei racconti della nostra regione.

“Dario il leggendario”, (come viene chiamato nei servizi di “Striscia la Notizia” dall’inviato Galtieri), non viene definito solo “esperto di leggende” ma anche autore poliedrico: con questo volume è giunto al suo ventunesimo titolo.

Dal fascino mistico delle storie dei pescatori alle avventure di santi e corsari, passando per il noto Dragut e i suoi tesori nascosti. Le storie misteriose e fiabesche affondano le loro radici nella tradizione popolare tra realtà e magia e l’autore ne esalta il valore dimostrando ancora una volta il suo grande amore per questa terra, grazie a una veste grafica innovativa curata da Marialetizia Pivato.

Passando per un altro progetto che ne esalta il territorio: “Mondi Paralleli”, un film che sarà presentato al cinema nel 2022, di cui la sceneggiatura (premiata) porta la firma dell’autore stesso, dove la Liguria ne è protagonista, da Zuccarello a Rapallo, per un viaggio nel tempo a cavallo tra due epoche, prodotto da D&E Animation con l’assistenza di Genova Liguria Film Commission con la regia di Gianluca Messina.

“La Liguria è la mia casa e scoprirne i segreti mi permette di emozionarmi sempre di più. Sento il bisogno di condividerli, di farli conoscere”, afferma l’autore.

“Fiabe Liguri” è disponibile in tutte le edicole della Liguria per il lancio, in attesa di approdare sugli scaffali delle librerie italiane.