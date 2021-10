La Letimbro presenta le nuove maglie e tre innesti alla vigilia del campionato

La Letimbro esordirà domani mattina alle ore 10,30 in casa della Sampierdarenese. La squadra ha affrontato la Coppa Liguria con l’intenzione di amalgamare un gruppo in buona parte rinnovato.

La società del presidente Vitellaro ha ultimato nelle scorse ore tre ulteriori innesti. Sono Davide Romanel, difensore classe ’88 ex Quiliano, Lorenzo Gallione, centrocampista classe ’97 ex Varazze e Letimbro (stagione 2017/18) proveniente dal Celle, e Daniel Siccardi attaccante classe 2000 in prestito dal Finale (foto in alto).

L’annuncio dei tre nuovi innesti è stata anche l’occasione per presentare le divise da gioco della stagione 21/22, indossate proprio dai nuovi giocatori gialloblù. La società fa sapere che la prossima settimana saranno resi noti i nomi degli ultimi due inserimenti in rosa.

(Davide Romanel)

(Lorenzo Gallione)