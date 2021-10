La Cgil di Savona festeggia i 120 anni dalla nascita con un film documentario

Savona. “In oltre un secolo di storia, l’Italia ha attraversato stagioni molto diverse, sia sul piano economico che politico. Dall’età giolittiana alla crisi del primo dopoguerra, dalla drammatica esperienza della dittatura fascista alla guerra di Liberazione, dalla ricostruzione al miracolo economico, passando per il terribile periodo dello stragismo e del terrorismo, fino agli anni più recenti la Cgil è stata una delle principali protagoniste della storia del nostro paese”. A dirlo è la Cgil di Savona in occasione dei 120 anni dalla nascita.

“Una storia fatta di grandi conquiste, ma anche di grandi sconfitte, ripiegamenti, momenti unitari o di contrapposizione interna ed esterna. Una storia che ci rende orgogliosi del nostro essere e del nostro essere stati, con la consapevolezza, forte e inamovibile, di servire una causa grande, una causa giusta. Con la consapevolezza di appartenere, diceva Bruno Trentin, a un sindacato ‘di donne e di uomini che si interroga sempre sulle proprie scelte e anche sui propri errori, che cerca di apprendere dagli altri per trovare tutte le energie che gli consentano di decidere, di agire, ma anche di continuare a rinnovarsi, di dimostrare con i fatti la sua capacità di cambiare e di aprirsi a tutte le esperienze vitali e a tutti i fenomeni di democrazia che covano ora e che covano sempre nel mondo dei lavoratori'”.

“Pur in un momento molto complicato del nostro Paese, e soprattutto del nostro territorio, abbiamo pensato di ricordare questo importante compleanno, costruendo alcune iniziative pubbliche che ricordino la Cgil di ieri, oggi e soprattutto di domani, attraverso un film documentario realizzato insieme allo SPI CGIL SV con la collaborazione di Marco Rimondi wideomaker e regista, una testimonianza storica e moderna che si avvale di contributi di donne e di uomini non solo della nostra Organizzazione, che attraverso interviste, filmati e fotografie storici e attuali, raccontano gli ultimi 120 anni della Cgil di Savona, del nostro territorio e dell’intero Paese”.

“Valorizzando anche l’Archivio Storico della Camera del Lavoro – che conta oltre 10 mila fotografie e migliaia di documenti dal 1901 ai giorni nostri – che potrà essere visionato da chiunque lo voglia entro la fine dell’anno direttamente sul nostro sito“. “Oggi è l’inizio del nostro futuro grazie al lavoro di ieri”, aggiungono. “I ricordi di 120 anni di storia, delle persone che l’hanno scritta, degli eventi che hanno radicalmente mutato il tessuto sociale ed economico della nostra provincia sono un patrimonio che non può e non deve rimanere chiuso in archivi, negli armadi di qualche ufficio o, più semplicemente, solo nei ricordi di chi l’ha vissuta. Perché – concludono – è la storia di tutti noi”.

L’appuntamento sarà per entrambe le serate alle 21: martedì 5 ottobre presso il Nuovo Filmstudio Officine Solimano a Savona e venerdì 8 ottobre presso il Cinema Teatro Osvaldo Chebello a Cairo Montenotte.