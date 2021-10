Ivan Cappelli chiude 19° al Campionato italiano olimpico

Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia). Alcuni migliori atleti a livello nazionale hanno gareggiato domenica scorsa a Lignano Sabbiadoro, sede “improvvisata” del Campionato italiano Èlite di triathlon sulla distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta, 10 chilometri a piedi).

Presente anche Ivan Cappelli in avvio, date le graduatorie, col pettorale numero 35. L’atleta loanese (portacolori del gruppo sportivo valdostano Valdigne) ha chiuso al 19esimo posto assoluto.

Ordine di arrivo:

1) POZZATTI GIANLUCA (707) 1h41’22”

2) SARZILLA MICHELE (Dds) 1h41’25

3) RAGAZZO NICOLO’ (Valdigne Triathlon) 1h41’49”

4) DE ANGELIS ALESSANDRO (Minerva Roma) 1h41’59”

5) ANGELINI SAMUELE (Ffoo) 1h42’02”

6) BARNABY GREGORY (Nc) 1h42’06”

7) BORTOLAMEDI MICHELE (K3 Cremona) 1h42’13”

8) STRADA NICOLO’ (Raschiani Triathlon) 1h42’34”

9) BRIGHI RICCARDO (Cus Parma) 1h42’41”

10) PUGLIESE GIULIO (Torrino Roma Triathlon) 1h42’57”

19) CAPPELLI IVAN (Valdigne Triathlon)

1h44’57”

Campionato italiano Sprint (Cervia)

Fra gli appuntamenti delle settimane precedenti, vi era il Campionato italiano di Cervia sulla distanza Sprint (750 metri a nuoto, 20 chilometri di bicicletta, 5 chilometri a piedi). Cappelli in quella circostanza si è dovuto fermare nell’ultima frazione podistica, in seguito a un problema al piede. La settimana successiva avrebbe avuto in programma il Campionato italiano a Riccione. Poi, come scritto, rinviato di una settimana a Lignano, a causa delle avverse condizioni del mare.

Run Riviera Run

L’ultimo appuntamento della stagione di Cappelli sarà la mezza maratona organizzata dalla RunRivieraRun, da Varigotti a Loano. La gara di casa, nonché uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti della provincia savonese.

“È stata sicuramente una stagione lunga e intensa“, afferma Ivan, ai microfoni di IVG.it.

“Nonostante un po’ di rammarico per non aver gareggiato in una gara di full-distance, posso ritenermi soddisfatto di aver portato a casa le migliori performance e i migliori piazzamenti di sempre ai campionati italiani.

Un ringraziamento finale rivolto allo staff che lo segue: “Non posso che ringraziare per questo anche il mio allenatore Paolo Zunino, il quale mi segue costantemente e il mio team, Valdigne triathlon, per il supporto che ha dimostrato sin da subito”.

E chiude: “Ora mi aspetta un po’ di riposo, prima di pianificare i prossimi appuntamenti.”