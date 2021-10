Italian Cruise Day, Toti: “Savona una delle capitali del turismo crocieristico a livello internazionale”

Savona. “L’industria crocieristica è una delle più importanti del Paese, una eccellenza a livello internazionale, e la Liguria ne è leader. Non è un caso che un evento così importante per il settore, dopo la fase più dura della pandemia, si tenga proprio a Savona, che del turismo crocieristico è una delle capitali a livello non solo italiano”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sull’Italian Cruise Day in programma oggi al Palacrociere di Savona, che ha proseguito: “Non è un caso neppure che nel 2020, ancora in piena pandemia, proprio dalla nostra regione era ripartita la prima nave da crociera e che le compagnie che hanno scelto di investire in Liguria si siano confermate leader del settore, trainando il turismo con milioni di passeggeri”.

“Le molte presenze nei nostri porti confermano un trend positivo: come è stato detto proprio questa mattina le previsioni per il 2022 parlano di una crescita del 118% dei passeggeri rispetto al 2021. Si tratta di cifre importanti che certificherebbero non solo una ripartenza, ma un vero e proprio boom: la Liguria ha tutte le carte in regola per farsi trovare pronta a cogliere al volo tutte le opportunità di crescita legate a questo mondo, come è stata pronta questa estate per una stagione turistica da record, grazie alla bellezza e al fascino della nostra terra certo, ma grazie anche alla campagna vaccinale che ci ha fatto apparire come una regione sicura”.

“Le principali città liguri – conclude Toti – si annunciano sold out per il ponte lungo dei Santi, così come i nostri porti si preparano ad accogliere chi vorrà visitare la nostra meravigliosa terra. Bella, anche fuori stagione”.