“Io amo il mare e lo proteggo”, raccolti 1200 mozziconi nelle spiagge di Albissola con le “bottiglie-portacenere”

Albissola Marina. Si è conclusa la stagione balneare e Assonautica Provinciale di Savona ha provveduto a ritirare le bottiglie-portacenere che aveva installato su tre spiagge libere del Comune di Albissola Marina, con l’intento di contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sull’arenile.

“Due socie volontarie – spiegano da Assonautica – si sono attivate per lo svuotamento delle bottiglie e in questa occasione, come si era già verificato ad Albisola Superiore, si è rilevato che all’interno non sono stati inseriti soltanto mozziconi ma anche altri rifiuti. Sono state svuotate 12 bottiglie – portacenere, posizionate nelle due spiagge a levante ed a ponente dei Soleluna, quelle nella spiaggia della Flaca erano già state rimosse”.

Complessivamente nelle 12 bottiglie-portacenere recuperate sono stati raccolti più di 1200 mozziconi. Risultato molto positivo se si tiene conto del fatto che erano posizionate sulle staccionate laterali e che la maggior parte dei bagnanti non le ha sicuramente notate.

“Quella di quest’anno è stata un’installazione di prova e, visti i risultati più che soddisfacenti ottenuti sulle spiagge delle due Albisole, verrà sicuramente riproposta il prossimo anno. Si cercherà di risolvere alcuni problemi tecnici riscontrati e, soprattutto, di rendere i fruitori della spiaggia più informati e più partecipi. “Io amo il mare e lo proteggo” non deve essere solo uno slogan ma una presa di coscienza del fatto che tutti dobbiamo agire, nelle nostre possibilità, per salvaguardare il mare e l’ecosistema marino”.

“Nella stagione estiva appena terminata Assonautica si è impegnata nella campagna di sensibilizzazione “No mozziconi a terra“ organizzando raccolte di cicche ed altri rifiuti sulle spiagge di Albisola Superiore e Albissola Marina e continuerà anche in autunno con altre manifestazioni, possibilmente anche a Savona. Attualmente è in corso il progetto “PuliAmo il mare“, rivolto a chi ama lo snorkeling e le immersioni (informazioni sul sito)”.

“Ringraziamo le due socie che si sono proposte ed impegnate volontariamente in questa operazione di fine stagione – concludono da Assonautica -. Ricorda a tutti che è sempre possibile suggerire idee per eventi o manifestazione per la tutela del mare e per la diffusione della nautica da diporto”.