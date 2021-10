Incendio nella notte a Boissano, appartamento in fiamme e due persone intossicate in ospedale

Boissano. Incendio nella notte a Boissano. Le fiamme sono divampate, per cause ancora in via di accertamento, in una casa su due piani situata in località Bosseri.

L’allarme è scattato intorno alle 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Finale Ligure e di Albenga con 3 mezzi, due ambulanze e i carabinieri della compagnia di Albenga.

Due le persone rimaste ferite, un uomo ed una donna, trasportate all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure rispettivamente in codice rosso e giallo per intossicamento.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa 3 ore per spegnere l’incendio, che ha danneggiato in particolare una stanza, e per la messa in sicurezza dell’area.