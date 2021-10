Cairo Montenotte. Come previsto, domani, lunedì 25 ottobre, gli studenti dell’Itis “G. Ferraris” di Cairo Montenotte torneranno a frequentare le lezioni all’interno del plesso scolastico di via Allende e gli alunni delle classi di Ragioneria e Geometri torneranno in presenza nell’edificio di corso XXV Aprile.

A seguito dell’incendio che ha completamente distrutto la caldaia dell’istituto dell’Itis, infatti, per due settimane gli studenti dei due corsi di studio hanno dovuto modificare alcune modalità di fruizione delle lezioni: per consentire un’alternazione della dad si è deciso di far rientrare a scuola i ragazzi dell’Itis che hanno seguito le lezioni nel plesso di corso XXV Aprile, in dad invece le classi di Ragioneria e Geometri.

L’incendio è stata una sorpresa per il personale scolastico e gli studenti che lunedì, una volta arrivati nell’istituto, avevano trovato la caldaia nel locale del seminterrato completamente inservibile e il muro e i vetri situati all’esterno di un’aula visibilmente anneriti. Per fortuna, però, il resto della struttura ne è uscito indenne.

Sono subito partiti i lavori di ripristino alla caldaia e all’impianto di riscaldamento, che sono ora terminati, ad occuparsene la Provincia.